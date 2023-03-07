Российские ученые создали "лекарство от расизма"

Российские ученые Александр Мартынов из Зоологического музея МГУ и Татьяна Коршунова из Института биологии развития РАН предложили новую классификацию живых организмов. Речь идет о том, чтобы при описании каждого организма учитывался онтогенез — то есть его жизненный цикл. Соответствующая работа ученых опубликована в известной книжной серии Кембриджского университета "Специальные тома Ассоциации Систематики".

Как отметил Мартынов, существует такое понятие, как "филотипический период", когда эмбрионы совершенно разных животных демонстрируют высокий уровень сходства. К примеру, у птицы, лягушки и человека есть стадия развития, на которой все они напоминают рыбку. Это свидетельствует о том, что "у всех трех групп животных был общий рыбообразный предок", заявил специалист.

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Ученые обратили внимание, что онтогенетический консерватизм и его связь с предковой организацией подтверждены современными молекулярными методами. В предыдущих работах они показали, что такие же консервативные стадия есть у беспозвоночных животных (только общий предок был иным). Как считают Мартынов и Коршунова, такой же подход можно распространить по крайней мере на все многоклеточные организмы.

По их словам, в классификации организмов следует учитывать не только генетические, но и эпигенетические факторы. Ученые предлагают описание отдельного организма или группы в виде формулы, которая напоминала бы формулу химического соединения, но при этом сохраняла бы преемственность с традиционной номенклатурой. При этом традиционное бинарное название (например, Homo sapiens) становится ядром новой условной записи. Как указали авторы работы, необходимо, чтобы такая формула многоуровневого разнообразия организмов (Multilevel Organismal Diversity, MOD) учитывала как общее эволюционное происхождение, так и недавние изменения небольшой группы или отдельной особи.

По мнению Мартынова, такой подход станет "лекарством от расизма". Согласно онтогенетическому подходу, каждый живой организм не просто принадлежит к какой-то "строго диагностируемой группе", а несет в себе подлинное многоуровневое разнообразие, включая черты самых далеких и наиболее близких предков.