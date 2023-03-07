Запуск новой японской ракеты закончился неудачей

Запуск новой японской ракеты H3 с космодрома Танэгасима закончился неудачей. Ее полет прервали из-за отказа двигателя второй ступени, сообщает портал 47news.

Фото: JAXA JAXA

Трансляция с космодрома велась на канале Японского аэрокосмического агентства (JAXA) на YouTube. Запуск ракеты состоялся в 10:37 (4:37 мск).

Полет пришлось прервать из-за невозможности спрогнозировать успешное завершение миссии. «Зажигание двигателя второй ступени не было подтверждено, и была передана команда на уничтожение», — сказано в сообщении портала.

Ранее японскую ракету H3 пытались запустить три раза. Сначала запуск был намечен на 13 февраля, однако его перенесли из-за неполадок в системе управления полетом. Следующий старт был запланирован на 15 февраля. Ему помешали погодные условия. 17 февраля запуск ракеты остановили из-за не стработавших твердотопливных ускорителей.