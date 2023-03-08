Озера помогли найти стоянки древних людей Ирана

Международный коллектив ученых разработал математическую модель, которая может находить древние водные объекты. С ее помощью исследователи обнаружили около 145 тысяч рек и 115 озер, которые когда-то существовали на Ближнем Востоке, и выявили связь между древними водными объектами и задокументированными стоянками неандертальцев и людей современного типа. В частности, ученые открыли ранее неизвестные пути миграции древний людей, основанные на доступности питьевой воды в ныне засушливых районах. Работа опубликовала в журнале PLoS ONE.

Фото: Griffith University Griffith University

Иран — крупное государство на Ближнем Востоке с гористой местностью и засушливым климатом. Сегодня водные ресурсы страны очень скудны. Однако исследования показывают, что на протяжении плейстоцена на территории современного Ирана случались влажные климатические периоды. Это увеличивало количество рек и озер в регионе. Международная команда ученых создала уникальную палеогидрологическую модель ближневосточной страны и выявила 145 354 древние реки и 115 древних озер в тех районах, где сейчас расположены пустыни. В частности, исследователи установили наличие палеозер по данным об их донных отложениях, которые, как известно, являются хорошими природными «летописцами» изменений климата.

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В ходе работы ученые проанализировали данные об известных поселениях древних людей на территории современного Ирана и выяснили, что между местами присутствия человека и древними водными объектами есть связь. Очевидно, что и неандертальцы, и представители Homo sapiens селились у воды, которая необходима людям, как и большинству живых организмов, для нормального существования. Ученые также выяснили, что реки и озера, образовавшиеся на территории Ирана во время влажных периодов, позволяли древним людям активно мигрировать. Например, один из таких периодов начался 130 тысяч лет назад. Во время него древние люди могли перемещаться из Африки и Аравийского полуострова через Иран далее на восток и на север. Исследователи выявили два новых маршрута миграции людей через северную и южную часть страны, минуя горы и пустынные районы.