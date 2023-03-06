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26 минут назад

Компания Xiaomi показала умную лампу для музыкантов

Газета.Ru

Компания Xiaomi представила умную лампу Mijia Smart Piano Lamp, предназначенную для клавишников. Об этом сообщает портал IT Home.

Xiaomi показала умную лампу для музыкантов
Фото: XiaomiXiaomi

Крепление лампы позволяет установить ее на фортепиано — свет от устройства охватывает 88 клавиш. При этом светодиоды гаджета обладают низким уровнем синего цвета, обеспечивают однородность освещения для сохранения зрения и не светят в глаза музыканта.

Смарт-лампа обладает способностью фиксировать приближение человека, что позволяет ей включаться, когда он садится за инструмент, и выключаться автоматически после окончания игры.

Кроме того, мобильное приложение Mijia Smart Piano Lamp записывает время, проведенное за фортепиано. Эта функция поможет родителям узнать, не отлынивает ли их ребенок от занятий музыкой.

Стоимость смарт-лампы составит 699 юаней (около 7,6 тыс. руб.). Она поступит в продажу на территории Китая 21 марта 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Xiaomi представила очки дополненной реальности с функцией съемки и просмотра фильмов.

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