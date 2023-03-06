Россиян предупредили о новой схеме обмана при покупке iPhone

В Telegram появились мошеннические каналы, предлагающие купить гаджеты Apple по сниженной цене. Об этом сообщает газета «Известия».

Смартфоны и иные устройства продаются в этих каналах в несколько раз дешевле, чем в магазинах. Например, новый iPhone 14 Pro 128 ГБ продается всего за 19,9 тыс. рублей против 112,9 тыс. рублей у крупного ритейлера. Такое «щедрое» предложение продавец объясняет тем, что эти iPhone были изъяты на таможне при попытке контрабандного ввоза в страну. Для того, чтобы втереться в доверие, мошенник показывает отзывы людей, уже воспользовавшихся его услугами и купивших смартфоны.

Между тем эксперты, опрошенные «Известиями», утверждают, что продажа iPhone, которые якобы изъяли на таможне, это явное мошенничество, рассчитанное на людей, желающих сэкономить на покупке. По факту обманутый покупатель за свои деньги либо получит дешевую подделку, либо не получит ничего. Один из собеседников издания отметил, что любой порядочный предприниматель заранее готовит все документы во избежание проблем на таможне и возможной конфискации его товара, поэтому изъятие техники происходит лишь в 5% случаев.