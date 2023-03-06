Шведские ученые нашли объяснение любви кошек к мяте

В кошачьей мяте есть вещества, которые отпугивает некоторых насекомых. Они применяются для связи с другими растениями и окружающей средой, передаёт «Экоправда».
Определённые виды подают сигналы, которые разблокируют химические вещества для других членов их сообщества, к примеру, токсины для защиты от хищников. Некоторые вещества в растениях имеют свойства, которые бесполезны для растения, но важны для человека и животных. Например, соединения, которые содержатся в иголках ели, можно применять для борьбы с раком.
Кошачья мята может быть не просто предметом роскоши, поскольку она эффективно отпугивает комаров и других насекомых-паразитов. Именно поэтому кошки любят есть листья и спать на них.
Доцент Лундского университета Маркус Стенсмир заявил, что всё дело в веществе под названием непеталактон. Различные насекомые боятся этого химического вещества, так как оно влияет на их нервную систему.
Они перестали боятся поверхности, на которую было распылено это соединение, когда эксперты заблокировали рецепторы запаха насекомых непеталактоном. Результаты опыта могут быть использованы для создания новых типов репеллентов.