В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
19 минут назад

В Лундском университете Швеции найдено объяснение любви кошек к мяте

FBM.ru

В кошачьей мяте есть вещества, которые отпугивает некоторых насекомых. Они применяются для связи с другими растениями и окружающей средой, передаёт «Экоправда».

Шведские ученые нашли объяснение любви кошек к мяте
Фото: FBM.ruFBM.ru

Определённые виды подают сигналы, которые разблокируют химические вещества для других членов их сообщества, к примеру, токсины для защиты от хищников. Некоторые вещества в растениях имеют свойства, которые бесполезны для растения, но важны для человека и животных. Например, соединения, которые содержатся в иголках ели, можно применять для борьбы с раком.

Кошачья мята может быть не просто предметом роскоши, поскольку она эффективно отпугивает комаров и других насекомых-паразитов. Именно поэтому кошки любят есть листья и спать на них.

Доцент Лундского университета Маркус Стенсмир заявил, что всё дело в веществе под названием непеталактон. Различные насекомые боятся этого химического вещества, так как оно влияет на их нервную систему.

Они перестали боятся поверхности, на которую было распылено это соединение, когда эксперты заблокировали рецепторы запаха насекомых непеталактоном. Результаты опыта могут быть использованы для создания новых типов репеллентов.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий