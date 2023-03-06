Шведские ученые нашли объяснение любви кошек к мяте

В кошачьей мяте есть вещества, которые отпугивает некоторых насекомых. Они применяются для связи с другими растениями и окружающей средой, передаёт «Экоправда».

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Определённые виды подают сигналы, которые разблокируют химические вещества для других членов их сообщества, к примеру, токсины для защиты от хищников. Некоторые вещества в растениях имеют свойства, которые бесполезны для растения, но важны для человека и животных. Например, соединения, которые содержатся в иголках ели, можно применять для борьбы с раком.

Кошачья мята может быть не просто предметом роскоши, поскольку она эффективно отпугивает комаров и других насекомых-паразитов. Именно поэтому кошки любят есть листья и спать на них.

Доцент Лундского университета Маркус Стенсмир заявил, что всё дело в веществе под названием непеталактон. Различные насекомые боятся этого химического вещества, так как оно влияет на их нервную систему.