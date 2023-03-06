Иран запланировал запустить спутник в сотрудничестве с Россией

Иран намерен вывести на орбиту два спутника собственного производства в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщило агентство ISNA, передает ТАСС.

Уточняется, что вывод запланирован на декабрь. Ожидается, что спутники «Коусар» и «Ходход» выведут на орбиту на высоте 500 километров от поверхности Земли.