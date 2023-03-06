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1 час назад

Иран запланировал запустить спутник в сотрудничестве с Россией

Lenta.ru

Иран намерен вывести на орбиту два спутника собственного производства в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщило агентство ISNA, передает ТАСС.

Иран запланировал запустить спутник в сотрудничестве с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что вывод запланирован на декабрь. Ожидается, что спутники «Коусар» и «Ходход» выведут на орбиту на высоте 500 километров от поверхности Земли.

Ранее министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что страна намерена построить еще три спутника совместно с Россией. «Дай Бог, согласно достигнутым договоренностям, мы будем строить "Хайям-2", "Хайям-3" и "Хайям-4" в сотрудничестве с Россией», — сообщил он. Иса Зарепур отметил, что проект спутника «Хайям» разработало Иранское космическое агентство, а строительство аппарата происходило на территории России.

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