Ученые рассказали о глобальных последствиях таяния льдов

В ближайшие 30 лет ледовый покров в Арктике может стать сезонным, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор ИФА РАН Владимир Семенов. Он добавил, что в результате Северный Ледовитый океан на протяжении как минимум пяти месяцев будет освобождаться от морских льдов.

Фото: NASA NASA

По его словам, ученые зафиксировали значительное увеличение периода навигации. По их данным, возможность свободного судоходства сохраняется на месяц больше, чем 30 лет назад.

Ученый отметил, что, согласно прогнозам экспертов, к концу века период навигации может вырасти еще на 2-3 месяца.

Берега океана постепенно разрушаются, добавил аналитик. Он пояснил, что они состоят из вечной мерзлоты, в результате подвергаются сильной эрозии при потеплении.

«Нельзя сказать, что таяние льдов приводит к изменению климата. Таяние льдов — это последствие изменение климата», - подчеркнул Семенов.