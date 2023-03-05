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40 минут назад

Ученые рассказали о глобальных последствиях таяния льдов

Илья Родин

В ближайшие 30 лет ледовый покров в Арктике может стать сезонным, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор ИФА РАН Владимир Семенов. Он добавил, что в результате Северный Ледовитый океан на протяжении как минимум пяти месяцев будет освобождаться от морских льдов.

Ученые рассказали о глобальных последствиях таяния льдов
Фото: NASANASA

По его словам, ученые зафиксировали значительное увеличение периода навигации. По их данным, возможность свободного судоходства сохраняется на месяц больше, чем 30 лет назад.

Ученый отметил, что, согласно прогнозам экспертов, к концу века период навигации может вырасти еще на 2-3 месяца.

Берега океана постепенно разрушаются, добавил аналитик. Он пояснил, что они состоят из вечной мерзлоты, в результате подвергаются сильной эрозии при потеплении.

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«Нельзя сказать, что таяние льдов приводит к изменению климата. Таяние льдов — это последствие изменение климата», - подчеркнул Семенов.

Ученый уточнил, что в Антарктиде, в свою очередь, площадь морских льдов быстро сокращается. Вместе с тем, заметил он, до этого льды нарастали в течение как минимум 25 лет. Кроме того, в макрорегионе ожидаются последствия для живых организмов, для биоразнообразия, резюмировал директор института.

Наука и техника,Владимир Семенов,
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