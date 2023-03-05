На Солнце произошла сверхмощная вспышка

Отмечается, что вспышка была настолько мощной, что вызвала отключение коротковолнового радиовещания над Северной и Южной Америкой.

Обе эти пары черных дыр расположены в центре карликовых галактик. Сами черные дыры увидеть невозможно, но за счет мощной гравитации они притягивают к себе большое количество газа и разогревают его, в результате чего он становится заметным во многих диапазонах.