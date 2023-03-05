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23 минуты назад

На Солнце произошла сверхмощная вспышка

Газета.Ru

Сверхмощная вспышка произошла на Солнце, сообщает NASA.

На Солнце произошла сверхмощная вспышка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что вспышка была настолько мощной, что вызвала отключение коротковолнового радиовещания над Северной и Южной Америкой.

Ранее ученые получили изображения черных дыр, которые находятся на траектории слияния.

Обе эти пары черных дыр расположены в центре карликовых галактик. Сами черные дыры увидеть невозможно, но за счет мощной гравитации они притягивают к себе большое количество газа и разогревают его, в результате чего он становится заметным во многих диапазонах.

Антарктида потеряла рекордные объемы льда

Материал, окружающий черные дыры, может нагреваться до миллионов градусов, производя рентгеновские лучи, поэтому к наблюдениям привлекли рентгеновскую орбитальную обсерваторию Chandra. В конце концов вероятное столкновение заставит слиться как черные дыры, так и галактики.

Наука и техника,NASA,
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