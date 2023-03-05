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50 минут назад

Антарктида потеряла рекордные объемы льда

Lenta.ruиещё 3

Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды уменьшилась до 1,79 миллиона квадратных километров — минимума с 1979 года. Лед продолжает таять рекордными темпами и грозит глобальными изменениями климата, сообщает The Guardian.

Антарктида потеряла рекордные объемы льда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Объем растаявшего льда к 25 февраля за две недели вырос на 136 тысяч квадратных километров, что, для сравнения, в два раза превышает площадь Тасмании. Эксперт по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилл Хоббс объяснил, что причиной потери льдов Антарктиды является не солнечный свет — поскольку морской лед обладает особой отражающей способностью, — а открытая вода, которая от него нагревается.

Лед продолжает таять рекордными темпами и грозит миру серьезным повышением уровня мирового океана и глобальными изменениями климата. Одним из главных опасений ученых является судьба ледника Туэйтс, известного как «ледник судного дня», в море Амундсена. В нем содержится такое количество воды, которое сможет поднять уровень моря на полметра, если ледник растает.

Необратимое таяние шельфовых ледников и ледовых щитов в Антарктиде может ускориться из-за усиления Эль-Ниньо — фазы Южной осцилляции, которая представляет собой естественные колебания температуры поверхностного слоя воды экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо способствует аномально высоким температурам и засухам, от которых страдают развивающиеся страны, зависящие от сельского хозяйства и рыболовства.

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