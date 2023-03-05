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22 минуты назад

Российские инженеры создали беспилотник для мониторинга нефтегазопроводов

Илья Родин

Российские специалисты разработали беспилотник «Аэромедик мини», предназначенный для круглосуточного мониторинга разнообразных трубопроводов. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на прессу-службу ФПП НТИ.

Российские инженеры создали беспилотник для мониторинга нефтегазопроводов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-службе уточнили, что инженеры компании «Клеверкоптер» (Нижний Новгород) создали БПЛА типа «конвертоплан». Взлетный вес аппарата составляет 30 кг, скорость - до 100 км/час, взлетный вес - до 30 кг, пояснили в фонде.

Испытания «Аэромедика» начнутся в ближайшие месяцы. В дальнейшем он будет применяться для решения задач по мониторингу нефте- и газопроводов, прочей инфраструктуры.

Гендиректор компании-разработчика Сергей Гусев рассказал, что особенностью аппарата является гибридная силовая установка. В комплект входят 9 двигателей, из них один - бензиновый, восемь - электрические.

Наука и техника,Сергей Гусев,
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