Российские инженеры создали беспилотник для мониторинга нефтегазопроводов

Российские специалисты разработали беспилотник «Аэромедик мини», предназначенный для круглосуточного мониторинга разнообразных трубопроводов. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на прессу-службу ФПП НТИ.

В пресс-службе уточнили, что инженеры компании «Клеверкоптер» (Нижний Новгород) создали БПЛА типа «конвертоплан». Взлетный вес аппарата составляет 30 кг, скорость - до 100 км/час, взлетный вес - до 30 кг, пояснили в фонде.

Испытания «Аэромедика» начнутся в ближайшие месяцы. В дальнейшем он будет применяться для решения задач по мониторингу нефте- и газопроводов, прочей инфраструктуры.