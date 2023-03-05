Российские инженеры создали беспилотник для мониторинга нефтегазопроводов

Российские специалисты разработали беспилотник «Аэромедик мини», предназначенный для круглосуточного мониторинга разнообразных трубопроводов. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на прессу-службу ФПП НТИ.
В пресс-службе уточнили, что инженеры компании «Клеверкоптер» (Нижний Новгород) создали БПЛА типа «конвертоплан». Взлетный вес аппарата составляет 30 кг, скорость - до 100 км/час, взлетный вес - до 30 кг, пояснили в фонде.
Испытания «Аэромедика» начнутся в ближайшие месяцы. В дальнейшем он будет применяться для решения задач по мониторингу нефте- и газопроводов, прочей инфраструктуры.
Гендиректор компании-разработчика Сергей Гусев рассказал, что особенностью аппарата является гибридная силовая установка. В комплект входят 9 двигателей, из них один - бензиновый, восемь - электрические.