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The Guardian: Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до минимального за 44 года значения

Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 млн кв. км – минимального значения за 44 года спутниковых наблюдений, сообщили СМИ.

СМИ рассказали о рекордном сокращении площади льда вокруг Антарктиды
© РИА Новости

Как пишет The Guardian, 15 февраля 2023 года ледяное кольцо растаяло до 1,91 млн кв. км, а к 25 февраля уменьшилось до 1,79 млн кв. км.

Как приводит издание слова эксперта по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилла Хоббса, уменьшение льда видно повсюду, это «циркумполярное событие», передает «Интерфакс».

Истончение морского ледяного пояса Антарктиды грозит повышением уровня мирового океана. Особое опасение вызывает ледник Туэйтса в море Амундсена, в котором содержится столько воды, чтобы мировой океан поднялся на полметра.

Ранее ученые предупредили о рекордном таянии льдов в Арктике.

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