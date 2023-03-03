Apple начала блокировать обновления приложений с ИИ

Apple заблокировала обновление почтового клиента BlueMail, потому что разработчик добавил в свой продукт функции чат-бота ChatGPT, работающего на искусственном интеллекте.

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В Apple по запросу разработчика приложения компании Blix объяснили, что опасаются о генерировании ботом контента, неприемлемого для детей. Поэтому загрузку новой версии BlueMail в App Store и магазине приложений для macOS Apple заблокировала. Разработчик обязан добавить на страницу приложения плашку с возрастным ограничением 17+.

В Blix с такой позицией Apple не согласились, посчитав это дискриминацией. Разработчик объяснил, что в почтовый клиент функции ChatGPT были добавлены для того, чтобы нейросеть помогала пользователям писать сообщения, опираясь на тексты, которые были написаны человеком ранее.