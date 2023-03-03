Энтузиаст сделал двухкилограммовую версию Samsung Galaxy A32

Пользователь форума Reddit под ником Downtown_Cranberry44 опубликовал снимки модифицированной версии смартфона Samsung Galaxy А32 5G с аккумулятором емкостью 30 000 мАч, которую он сделал сам.

Фото: u/Downtown_Cranberry44/Reddit u/Downtown_Cranberry44/Reddit

Свою поделку энтузиаст назвал «кирпичфоном». На такое название его натолкнул внешний вид устройства – Samsung с гигантским аккумулятор действительно похож на смартфон, приклеенный к кирпичу. Весит гаджет тоже соответственно – 2 кг.

Для изготовления кирпичфона Downtown_Cranberry44 использовал пять соединенных параллельно аккумуляторов Samsung 50E. На их полную зарядку у энтузиаста ушло семь часов. Downtown_Cranberry44 пообещал позже рассказать о том, сколько времени на одном заряде работает Galaxy А32 5G с мегабатареей.

В комментариях многие пользователи похвалили энтузиаста за находчивость. Однако некоторым не понравилось название поделки – они выступают за вариант Samsung С4, который одновременно отсылает к одноименной взрывчатке и пожароопасному Galaxy Note 7.