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15 минут назад

Представлена необычная версия смартфона Samsung c двухкилограммовой мегабатареей

Газета.Ru

Пользователь форума Reddit под ником Downtown_Cranberry44 опубликовал снимки модифицированной версии смартфона Samsung Galaxy А32 5G с аккумулятором емкостью 30 000 мАч, которую он сделал сам.

Энтузиаст сделал двухкилограммовую версию Samsung Galaxy A32
Фото: u/Downtown_Cranberry44/Redditu/Downtown_Cranberry44/Reddit

Свою поделку энтузиаст назвал «кирпичфоном». На такое название его натолкнул внешний вид устройства – Samsung с гигантским аккумулятор действительно похож на смартфон, приклеенный к кирпичу. Весит гаджет тоже соответственно – 2 кг.

Для изготовления кирпичфона Downtown_Cranberry44 использовал пять соединенных параллельно аккумуляторов Samsung 50E. На их полную зарядку у энтузиаста ушло семь часов. Downtown_Cranberry44 пообещал позже рассказать о том, сколько времени на одном заряде работает Galaxy А32 5G с мегабатареей.

В комментариях многие пользователи похвалили энтузиаста за находчивость. Однако некоторым не понравилось название поделки – они выступают за вариант Samsung С4, который одновременно отсылает к одноименной взрывчатке и пожароопасному Galaxy Note 7.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что на Kickstarter появилась бутылка-подставка для iPhone за 6 тысяч рублей.

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