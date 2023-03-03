Искусственный интеллект открыл неизвестную картину Рафаэля

Система искусственного интеллекта проанализировала картину неизвестного художника, купленную в антикварном магазине Чикаго, и определила, что с вероятностью 97% ее создателем являлся Рафаэль. На полотне изображена Мадонна с младенцем, сообщает The Daily Mail.

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

Житель США Энтони Айерс приобрел картину за 30 тысяч долларов в 1995 году. Он подозревал, что она принадлежит кисти знаменитого художника, но не мог этого доказать.

В XXI веке на помощь Айерсу пришли современные технологии. Система искусственного интеллекта Art Recognition была создана для проверки подлинности произведений искусства. В ходе обучения она обработала данные о нескольких миллионах работ. В частности, ее научили идентифицировать особую манеру мазков Рафаэля.

Нейросеть проанализировала 16 фрагментов Мадонны, а затем всю картину в целом. Результаты показали, что лица Марии и Иисуса на 96,57% и 96,24% принадлежат Рафаэлю, в то время как остальная часть картины не соответствует его манере.

Эксперты провели еще несколько исследований, в частности, анализ пигмента. Они также подтвердили, что полотно было создано в мастерской Рафаэля.

«Ядро этой картины, скорее всего, было разработано Рафаэлем, с очевидным участием в работе меньшей, второстепенной руки», – отметил почетный профессор истории искусств в Пенсильванском университете доктор Ларри Сильвер.