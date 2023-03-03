В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
33 минуты назад

В США разработают спутники для слежки за движущимися целями на земле

РИА "ФедералПресс"

ВВС США планируют использовать спутники, способные отслеживать движущиеся цели в реальном времени. Об этом рассказал отставной генерал Джон Уильям Реймонд.

В США разработают спутники для слежки за движущимися целями на земле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Американская Коллегия научных советников инициировала разработку спутников, которые могли бы отслеживать высокоскоростные цели в атмосфере Земли», – пишет издание Sm.news.

Отмечается, что по задумке американских экспертов, это позволит свести на нет использование уязвимых для огня противника разведывательных самолетов РЛС или БПЛА.

Джон Уильям Реймонд отметил, что субсидии на данный проект начнут выделять к началу 2024 года.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что за последние дни американские военные сбили три высотные цели неизвестного происхождения над Аляской, Канадой и озером Гурон.

Наука и техника,Джон Реймонд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий