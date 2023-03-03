В США разработают спутники для слежки за движущимися целями на земле

ВВС США планируют использовать спутники, способные отслеживать движущиеся цели в реальном времени. Об этом рассказал отставной генерал Джон Уильям Реймонд.

«Американская Коллегия научных советников инициировала разработку спутников, которые могли бы отслеживать высокоскоростные цели в атмосфере Земли», – пишет издание Sm.news.

Отмечается, что по задумке американских экспертов, это позволит свести на нет использование уязвимых для огня противника разведывательных самолетов РЛС или БПЛА.

Джон Уильям Реймонд отметил, что субсидии на данный проект начнут выделять к началу 2024 года.