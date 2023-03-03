Гарвардские ученые раскрыли секрет счастья

Экспертами из Гарвардского университета завершён один из самых масштабных проектов по исследованию человеческого счастья. Они больше 80 лет наблюдали за жизнью 724 мужчин и их потомков, выясняя, что делает человека счастливым.

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Как пишет издание Walla, итоги работы стали неожиданными даже для самих исследователей. Центральной составляющей счастья оказалось не богатство, карьера или успех, а добрые отношения с другими людьми.

Специалисты сделали вывод, что именно друзья продлевают жизнь и укрепляют здоровье.

«Социальные отношения так важны, что если бы нужно было сжать весь собранный за время исследований материал до одного принципа, то он был бы таким: «Крепкие отношения делают нас здоровыми и счастливыми. Точка», – комментируют авторы исследования.

В числе людей, за которыми они наблюдали, были те, кому приходилось в прямом смысле бороться за свою жизнь. Граждане, у которых были социальные связи прочнее, чаще выходили из передряг невредимыми.