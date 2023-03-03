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41 минуту назад

Walla: Гарвардские учёные сообщили, что раскрыли секрет счастья

FBM.ru

Экспертами из Гарвардского университета завершён один из самых масштабных проектов по исследованию человеческого счастья. Они больше 80 лет наблюдали за жизнью 724 мужчин и их потомков, выясняя, что делает человека счастливым.

Гарвардские ученые раскрыли секрет счастья
Фото: FBM.ruFBM.ru

Как пишет издание Walla, итоги работы стали неожиданными даже для самих исследователей. Центральной составляющей счастья оказалось не богатство, карьера или успех, а добрые отношения с другими людьми.

Специалисты сделали вывод, что именно друзья продлевают жизнь и укрепляют здоровье.

«Социальные отношения так важны, что если бы нужно было сжать весь собранный за время исследований материал до одного принципа, то он был бы таким: «Крепкие отношения делают нас здоровыми и счастливыми. Точка», – комментируют авторы исследования.

В числе людей, за которыми они наблюдали, были те, кому приходилось в прямом смысле бороться за свою жизнь. Граждане, у которых были социальные связи прочнее, чаще выходили из передряг невредимыми.

Более того, по словам исследователей, счастье не является конечной станцией. Это сама дорога, непрерывный процесс её прохождения. И если в жизни происходят тяжёлые моменты, то переживать их легче вместе с друзьями.

Наука и техника,Гарвардский университет,
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