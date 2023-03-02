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37 минут назад

Стало известно об отказе Маску в испытаниях нейрочипа на людях

Lenta.ru

Илон Маск и его компания Neuralink получили отказ в испытаниях нейрочипа на людях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семь нынешних и бывших сотрудников.

Стало известно об отказе Маску в испытаниях нейрочипа на людях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Проект миллиардера по внедрению чипов в человеческий мозг предполагает, что с их помощью смогут встать на ноги парализованные, а слепым вернется зрение. Однако управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США отказало в его реализации.

Маск предупредил об опасностях искусственного интеллекта

Данное решение объясняется тем, что реализация проекта вызовет десятки проблем, которые компания должна решить, прежде чем проводить испытания. Например, власти опасаются по поводу литиевой батареи и вероятности того, что крошечные провода могут попасть в другие области мозга. У управления также возник вопрос, возможно ли удалить чип, не повреждая мозговую оболочку.

Ранее сообщалось, что в США начали еще одно расследование против компании Neuralink. Оно связанно с потенциально незаконным перемещением опасных патогенов. В начале декабря стало известно, что в США начали расследование из-за гибели животных в Neuralink. Согласно данным источников, начиная с 2018 года из-за экспериментов компании Илона Маска погибло 1500 животных.

Наука и техника,Илон Маск,
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