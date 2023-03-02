Стало известно об отказе Маску в испытаниях нейрочипа на людях

Илон Маск и его компания Neuralink получили отказ в испытаниях нейрочипа на людях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семь нынешних и бывших сотрудников.

Проект миллиардера по внедрению чипов в человеческий мозг предполагает, что с их помощью смогут встать на ноги парализованные, а слепым вернется зрение. Однако управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США отказало в его реализации.

Данное решение объясняется тем, что реализация проекта вызовет десятки проблем, которые компания должна решить, прежде чем проводить испытания. Например, власти опасаются по поводу литиевой батареи и вероятности того, что крошечные провода могут попасть в другие области мозга. У управления также возник вопрос, возможно ли удалить чип, не повреждая мозговую оболочку.