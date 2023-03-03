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1 час назад

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5 получит новый шарнир в виде "капли"

Газета.Ruиещё 2

В будущей модели складного смартфона от Samsung Galaxy Z Fold 5 будет установлена принципиально новая шарнирная система. Об этом сообщает портал The Verge.

Samsung Galaxy Z Fold 5 получит новый шарнир в виде «капли»
Фото: Газета.ruГазета.ru

Новый шарнир получил название «капля» из-за своей скругленной формы. Предполагается, что такой дизайн позволит сделать гаджет более тонким, а также уменьшить «складку» посередине экрана, когда смартфон находится в разложенном состоянии.

Сообщается, что Samsung проводит испытания нового шарнира — при этом контрольный показатель компании составит 200 тыс. сгибаний, на что уйдет около 4-5 дней. После преодоления этого порога шарнир должен сохранять не менее 85% своей первоначальной герметичности и прочности.

Несмотря на то, что Samsung активно работает над инновациями и внедряет их в новые поколения смартфонов, редакция The Verge выразила сожаление касательно того, что износостойкость шарнира, по всей вероятности, сохранится на уровне предыдущей модели устройства. В то время как конкурент в лице Oppo обещает своим гаджетам Find N2 и Find N2 Flip около 400 тыс. сгибаний, южнокорейский вендор предлагает потребителю в два раза более скромный показатель.

Релиз новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 ожидается летом 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что владельцы Samsung Galaxy S23 Ultra жалуются на неработающий Wi-Fi в смартфоне.

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