В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
18 минут назад

«Яндекс» выпустил безопасную версию собственного браузера

Газета.Ru

У «Яндекс Браузера» появилась новая версия с повышенной безопасностью, предназначенная для использования в бизнес-организациях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

«Яндекс» выпустил безопасную версию собственного браузера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Утверждается, что расширенная версия браузера исключает отправку статистики использования за пределы компании, повышает удобность работы локальных IT-специалистов, а также открывает доступ к приоритетной техподдержке.

«В продукте реализована защита от трекеров – с ней злоумышленникам будет сложнее совершать направленные атаки на отдельных сотрудников для получения доступа ко внутренним данным всего предприятия», – гласит пресс-релиз «Яндекса».

Под приоритетной техподдержкой подразумевается получение ответов от «Яндекс» в течение одного часа, а также возможность групповых звонков с участием инженеров и тестировщиков IT-гиганта.

Российские компании могут получить доступ к защищенному браузеру, оставив заявку в соответствующем разделе сайта «Яндекс».

Ранее «Газета.Ru» писала о масштабном сбое в работе нескольких сервисов компании «Яндекс».

Наука и техника,Яндекс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий