«Яндекс» выпустил безопасную версию собственного браузера

У «Яндекс Браузера» появилась новая версия с повышенной безопасностью, предназначенная для использования в бизнес-организациях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

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Утверждается, что расширенная версия браузера исключает отправку статистики использования за пределы компании, повышает удобность работы локальных IT-специалистов, а также открывает доступ к приоритетной техподдержке.

«В продукте реализована защита от трекеров – с ней злоумышленникам будет сложнее совершать направленные атаки на отдельных сотрудников для получения доступа ко внутренним данным всего предприятия», – гласит пресс-релиз «Яндекса».

Под приоритетной техподдержкой подразумевается получение ответов от «Яндекс» в течение одного часа, а также возможность групповых звонков с участием инженеров и тестировщиков IT-гиганта.

Российские компании могут получить доступ к защищенному браузеру, оставив заявку в соответствующем разделе сайта «Яндекс».