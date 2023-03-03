Microsoft наделила ИИ в Bing характерами на выбор

Руководитель веб-сервисов Microsoft Михаил Парахин сообщил, что почти все участники предварительного тестирования (90%) чат-бота с искусственным интеллектом в Bing должны уже видеть переключатель, изменяющий “характер” чат-бота.

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Опция "Creative", например, позволяет давать более "оригинальные и образные" ответы, а настройка "Precise" делает акцент на более коротких и точных ответах. Есть также настройка "Balanced", которая призвана найти золотую середину.

Компания наконец разобралась с ответами ИИ в Bing (ранее некоторые пользователи заметили за ним странное поведение, где он мог вести себя агрессивно или давать ошибочные ответы).