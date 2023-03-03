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27 минут назад

Microsoft наделила искусственный интеллект в Bing характерами на выбор

Ferra.ruиещё 1

Руководитель веб-сервисов Microsoft Михаил Парахин сообщил, что почти все участники предварительного тестирования (90%) чат-бота с искусственным интеллектом в Bing должны уже видеть переключатель, изменяющий “характер” чат-бота.

Microsoft наделила ИИ в Bing характерами на выбор
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Опция "Creative", например, позволяет давать более "оригинальные и образные" ответы, а настройка "Precise" делает акцент на более коротких и точных ответах. Есть также настройка "Balanced", которая призвана найти золотую середину.

Компания наконец разобралась с ответами ИИ в Bing (ранее некоторые пользователи заметили за ним странное поведение, где он мог вести себя агрессивно или давать ошибочные ответы).

У Microsoft, кстати, были проблемы не только с их нейросетью. Так, ранее стало известно, что спам-фильтры Microsoft Outlook пропускать спам. Люди стали жаловаться на нежелательные сообщения в папке “входящие”.

Наука и техника,Михаил Парахин,Microsoft,
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