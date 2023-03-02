Rocket Lab начнет приводнять ракеты Electron для повторного использования

Американская компания Rocket Lab начнет вылавливать ракеты Electron из океана для восстановления и последующего повторного использования. Об этом пишет SpaceNews.

Согласно исполнительному директору компании Питеру Беку, в Rocket Lab пересматривают способ сохранения Electron после пуска, попытки чего ранее осуществлялись при помощи подхвата вертолетом падающей ракетной ступени в воздухе.

В компании заявили, что в ходе последней попытки спасения ракеты при помощи вертолета ракетная ступень приводнилась в океане.

«Это оказалось довольно удачным поворотом событий. Electron остался после падения в океан в удивительно хорошем состоянии, и во многих случаях его компоненты действительно проходят переаттестацию для полета», — сказал Бек.

По его словам, в компании планируют улучшить гидроизоляцию ракеты и приступить к последующим испытаниям по восстановлению падающих в океан носителей. Бек отметил, что работы по дополнительной гидроизоляции ракеты компенсируются отсутствием необходимости управлением вертолетом.

Исполнительный директор сообщил, что вероятность восстановления Electron при вылове из океана достигает 60-70 процентов, тогда как при подхвате ее вертолетом — 50.

«Приводнение позволяет нам вернуть больше ступеней, потому что у нас нет ограничений, связанных с действиями вертолета», — сказал Бек.

По его словам, из-за ухода с рынка многих операторов, предлагающих пусковые услуги на ракетах сверхлегкого и легкого классов, цена старта Electron будет расти.