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Rocket Lab начнет приводнять ракеты Electron для повторного использования

Американская компания Rocket Lab начнет вылавливать ракеты Electron из океана для восстановления и последующего повторного использования. Об этом пишет SpaceNews.

Rocket Lab начнет приводнять ракеты Electron для повторного использования
© globallookpress.com

Согласно исполнительному директору компании Питеру Беку, в Rocket Lab пересматривают способ сохранения Electron после пуска, попытки чего ранее осуществлялись при помощи подхвата вертолетом падающей ракетной ступени в воздухе.

В компании заявили, что в ходе последней попытки спасения ракеты при помощи вертолета ракетная ступень приводнилась в океане.

«Это оказалось довольно удачным поворотом событий. Electron остался после падения в океан в удивительно хорошем состоянии, и во многих случаях его компоненты действительно проходят переаттестацию для полета», — сказал Бек.

По его словам, в компании планируют улучшить гидроизоляцию ракеты и приступить к последующим испытаниям по восстановлению падающих в океан носителей. Бек отметил, что работы по дополнительной гидроизоляции ракеты компенсируются отсутствием необходимости управлением вертолетом.

Исполнительный директор сообщил, что вероятность восстановления Electron при вылове из океана достигает 60-70 процентов, тогда как при подхвате ее вертолетом — 50.

«Приводнение позволяет нам вернуть больше ступеней, потому что у нас нет ограничений, связанных с действиями вертолета», — сказал Бек.

По его словам, из-за ухода с рынка многих операторов, предлагающих пусковые услуги на ракетах сверхлегкого и легкого классов, цена старта Electron будет расти.

В марте 2022 года SpaceNews написало, что в 2021-м Rocket Lab получила выручку в размере 62,2 миллиона долларов, что на 77 процентов больше, чем показатель 2020 года. С другой стороны, в 2021-м чистый убыток компании составил 117,8 миллиона долларов, тогда как в 2020 году данный показатель равнялся 55 миллионам долларов.

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