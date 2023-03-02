Маск пообещал глобальный переход к чистой энергетике «при вашей жизни»

Американский бизнесмен, основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск представил генеральный план по развитию компании. Он предусматривает развитие «зеленых» технологий генерации и хранения электроэнергии.

В ходе презентации для инвесторов Tesla Илон Маск изложил свое видение глобального перехода на электромобили и устойчивую энергетику. Он пообещал, что планета перейдет к экологичной энергетической экономике уже при жизни нынешнего поколения.

«Земля перейдет к устойчивой энергетической экономике. И это случится при вашей жизни», — заверил бизнесмен.

Как передает Bloomberg, глава Tesla оценил затраты на развитие «зеленой» энергетики во всем мире в $10 трлн. Эти вложения должны позволить создать 240 ТВт мощностей для хранения энергии, 30 ТВт генерирующих мощностей и потребуют использования менее 0,2% площади суши.

«Дорожная карта» электромобилестроительной компании предусматривает строительство нового завода в мексиканском городе Монтерей и создание собственного предприятия по производству лития для батарей электрокаров в Корпус-Кристи в Техасе. Руководитель подразделения Tesla по разработке силовых агрегатов Колин Кэмпбелл анонсировал выпуск новых электродвигателей с магнитами без редкоземельных элементов, которые добываются в Китае.

Кроме электромобилей, Tesla планирует внедрять тепловые насосы для отопления домов и офисов. Илон Маск и старший вице-президент по силовым агрегатам и энергетике Дрю Бэглино заявили, что тепловые насосы могут значительно сократить расходы на обогрев зданий.

По данным Bloomberg, инвесторы Tesla остались разочарованы выступлением Илона Маска, поскольку он не обозначил четких планов по выпуску новой, более дешевой модели Tesla стоимостью около $25 тыс. Сейчас самый доступный электромобиль компании — Tesla Model 3 — стоит не менее $43 тыс.