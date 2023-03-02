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55 минут назад

Артемия Лебедева повторно запретили на YouTube

Газета.Ru

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что YouTube заблокировал его новый канал «Самые Честные Новости» примерно через неделю после создания. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

«YouTube забанил и второй канал, на котором за два дня почти 100 тыс. подписчиков было. Но это не повод расстраиваться! Теперь основной канал для «Самых Честных Новостей» на VK», — написал он.

По словам блогера, он не планирует отказываться от публикации новых роликов из-за действий видеохостинга YouTube, но будет выходить на других платформах.

«У меня нет никаких иллюзий относительно того, куда все идет, я готовлю себе запасные аэродромы в виде всех возможных платформ, где есть аудитория», — пояснил Лебедев.

Он рассказал, что также продолжает вести блог на «Дзене». «Для меня это еще одна платформа для размещения видео», - уточнил дизайнер.

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Ранее Лебедев создал новый канал на YouTube «Самые Честные Новости», или @samyechestnyenovosti. На нем он продолжил публиковать свои обзоры новостей за неделю. Также блогер начал дублировать опубликованные ролики на RuTube.

YouTube удалил основной канал и все ролики Артемия Лебедева с платформы 22 февраля 2023 года за «нарушение условий использования сервиса». На момент блокировки на него были подписаны более 1,1 млн человек.

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