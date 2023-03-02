Реконструирована история Европы ледникового периода

Международная группа учёных провела исследование генома 356 охотников-собирателей, которые жили 35 – 5 тысяч лет назад на территории 14 современных стран Европы и Центральной Азии. Так, они раскрыли новые тайны взаимодействия древних культур. Об этом информирует журнал Nature.

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В ходе работы также был расшифрован геном индивида, который жил во времена неолита на стоянке Туткаул в Таджикистане.

«Проведённые генетические исследования говорят о том, что популяции, проживавшие в разных частях Европы, не были генетически тесно связаны между собой», – отмечено в материале.

Одной из самых распространённых европейских культур в древности являлась существовавшая на территории Юго-западной, Центральной и Южной Европы 32 – 24 тысячи лет назад граветтская культура.

Специалисты определили, что эта популяция людей генетически не связана с населением этого региона же после последнего ледникового максимума. Есть версии, что другие популяции древних охотников-собирателей пришли на Итальянский полуостров с Балканского, образовав более позднюю эпиграветтскую культуру. С потеплением климата, её представители около 14 тысяч лет назад заменили прежние популяции.