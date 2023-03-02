Приложения пяти банков пропали из App Store

Из AppStore исчезли приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье», передает ТАСС.
До этого, как сообщило РИА Новости, приложение «Тинькофф банка» перестало быть доступно для скачивания.
При этом в магазине Google Play мобильные приложения вышеуказанных банков есть.
На минувшей неделе Вашингтон, Брюссель и Лондон ввели новые рестрикции против банков.
Как стало известно, США включили в санкционный список «Уралсиб», «Зенит», Московский кредитный банк, МТС-банк, Ланта-банк, Металлинвестбанк, «Левобережный», «Санкт-Петербург», «Приморье», СДМ-банк и Уральский банк реконструкции и развития.
Банк «Тинькофф» внесли в 10-й пакет санкций Евросоюза, принятый в конце февраля. Кроме него, под новые санкции ЕС попали Альфа-банк и Росбанк, ОНФ и ФНБ, РНПК, МИА «Россия сегодня» и медиагруппа «Патриот».