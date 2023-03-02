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46 минут назад

Приложения пяти банков пропали из App Store

Лера Букина

Из AppStore исчезли приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье», передает ТАСС.

До этого, как сообщило РИА Новости, приложение «Тинькофф банка» перестало быть доступно для скачивания.

При этом в магазине Google Play мобильные приложения вышеуказанных банков есть.

На минувшей неделе Вашингтон, Брюссель и Лондон ввели новые рестрикции против банков.

Как стало известно, США включили в санкционный список «Уралсиб», «Зенит», Московский кредитный банк, МТС-банк, Ланта-банк, Металлинвестбанк, «Левобережный», «Санкт-Петербург», «Приморье», СДМ-банк и Уральский банк реконструкции и развития.

"Тинькофф" и "Альфа-банк" заявили, что санкции не повлияют на их работу

Банк «Тинькофф» внесли в 10-й пакет санкций Евросоюза, принятый в конце февраля. Кроме него, под новые санкции ЕС попали Альфа-банк и Росбанк, ОНФ и ФНБ, РНПК, МИА «Россия сегодня» и медиагруппа «Патриот».

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