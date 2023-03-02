Приложения пяти банков пропали из App Store

Из AppStore исчезли приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье», передает ТАСС.

До этого, как сообщило РИА Новости, приложение «Тинькофф банка» перестало быть доступно для скачивания.

При этом в магазине Google Play мобильные приложения вышеуказанных банков есть.

На минувшей неделе Вашингтон, Брюссель и Лондон ввели новые рестрикции против банков.