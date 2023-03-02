В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
10 минут назад

Смартфоны в России подешевели

Газета.Ruиещё 1

В России средняя цена смартфона в 2022 году упала почти на 20% до отметки ниже 20 тыс. руб. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование GS Group.

«За год показатель снизился с 23 300 до 19 200 руб.» — говорится в статье.

При этом в Telecom Daily также констатировали тренд на снижение средней цены смартфонов для россиян.

По данным агентства, средняя цена смартфона в прошлом году составила 19 500 руб., но годом ранее она была на 15% выше.

Раскрыты сроки выхода безрамочного iPhone

В Wildberries привели данные о том, что средний чек в 2022 году составил 15 тыс. руб. за смартфон. По версии экспертов, на стоимости флагманских устройств эта динамика не отразилась.

«К падению цен привело резкое сокращение в розничных сетях ассортимента дорогих моделей ушедших из России брендов Apple и Samsung», — рассказал один из специалистов на рынке.

Ранее исследовательская компания Consumer Intelligence Research Partners провела опрос среди пользователей iPhone 14 с целью выяснить, какие цвета смартфонов пользуются большей популярностью.

Наука и техника,Видео,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий