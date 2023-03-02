Смартфоны в России подешевели

В России средняя цена смартфона в 2022 году упала почти на 20% до отметки ниже 20 тыс. руб. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование GS Group.

«За год показатель снизился с 23 300 до 19 200 руб.» — говорится в статье.

При этом в Telecom Daily также констатировали тренд на снижение средней цены смартфонов для россиян.

По данным агентства, средняя цена смартфона в прошлом году составила 19 500 руб., но годом ранее она была на 15% выше.

В Wildberries привели данные о том, что средний чек в 2022 году составил 15 тыс. руб. за смартфон. По версии экспертов, на стоимости флагманских устройств эта динамика не отразилась.

«К падению цен привело резкое сокращение в розничных сетях ассортимента дорогих моделей ушедших из России брендов Apple и Samsung», — рассказал один из специалистов на рынке.