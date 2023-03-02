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1 час назад

Telegraph: Ученые из Австралии разгадали тайну морского чудовища "хафгуфа"

Российская Газетаиещё 4

Сотрудникам австралийского Университета Флиндерса удалось разгадать тайну морского чудовища "хафгуфа" - героя скандинавских мифов. Об этом пишет The Telegraph.

Ученые из Австралии разгадали тайну морского чудовища «хафгуфа»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно скандинавским легендам, эти фантастические существа могли неподвижно замирать с широко раскрытой пастью в вертикальном положении на поверхности воды, поджидая добычу, которой иногда становились и корабли. Как гласят предания, моряки могли заплыть внутрь пасти на своих судах, приняв зубы чудовища за морские скалы.

Австралийские ученые выяснили, что на самом деле этими монстрами являлись самые обычные киты. А в мифах описывается один из способов, которыми они пользуются во время охоты. Этих громадных млекопитающих не раз видели в вертикальном положении на поверхности воды с широко раскрытой пастью, поджидая, когда рыбы заплывут внутрь.

Сначала специалисты думали, что такой способ киты освоили недавно, но, изучив литературу, включая древние легенды о морских чудовищах, изменили свою точку зрения. "Меня поразило, что скандинавское описание "хафгуфа" очень похоже на поведение китов, охотившихся с помощью такой "ловушки", но сначала я подумал, что это просто интересное совпадение", - отметил морской археолог, доктор Джон Маккарти (цитата по РИА Новости).

Подобное поведение морских млекопитающих ученые впервые зафиксировали в 2011 году, и с тех пор наблюдали его уже несколько раз. По их мнению, большую роль в этом сыграли новые технологии, в частности дроны, которые теперь помогают заметить то, что ранее специалисты упускали из виду.

Наука и техника,Джон Маккарти,
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