Android-смартфоны научились легко взламывать

Учетная запись Google может быть украдена преступником за считанные минуты, если вор украл Android-смартфон, предварительно вычислив один четырехзначный пароль владельца устройства для доступа ко всем данным. Об этом сообщает 9to5Google.

«Это легко может произойти на телефонах с мобильной операционной системой Android, поскольку PIN-код — это все, что нужно для изменения пароля учетной записи Google», — говорится в статье.

Журналист Мишаал Рахман рассказал, что в настройках учетной записи на Android можно получить доступ и к профилю Google, который является единым для всех сервисов корпорации.

По его словам, Google разрешает такой способ авторизации, поскольку запрос на смену пароля поступает с «устройства владельца», даже если на самом деле гаджетом завладел злоумышленник.

«В таком случае никакой дополнительной проверки, кроме PIN-кода, все равно не требуется. Google предлагает сначала ввести текущий пароль, но имеется вариант выбрать «Забыл пароль» и вместо этого использовать PIN-код от смартфона», — констатировал Рахман.

В 9to5Google указали, что это крайне упрощает преступникам задачу получения доступа ко всем данным пользователя. Тем не менее журналисты заключили, что обычно воры предпочитают красть с такой целью iPhone, так как смартфоны от Apple больше ценятся при перепродаже.