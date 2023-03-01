В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
14 минут назад

Android-смартфоны научились легко взламывать

Газета.Ru

Учетная запись Google может быть украдена преступником за считанные минуты, если вор украл Android-смартфон, предварительно вычислив один четырехзначный пароль владельца устройства для доступа ко всем данным. Об этом сообщает 9to5Google.

Android-смартфоны научились легко взламывать
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это легко может произойти на телефонах с мобильной операционной системой Android, поскольку PIN-код — это все, что нужно для изменения пароля учетной записи Google», — говорится в статье.

Журналист Мишаал Рахман рассказал, что в настройках учетной записи на Android можно получить доступ и к профилю Google, который является единым для всех сервисов корпорации.

По его словам, Google разрешает такой способ авторизации, поскольку запрос на смену пароля поступает с «устройства владельца», даже если на самом деле гаджетом завладел злоумышленник.

«В таком случае никакой дополнительной проверки, кроме PIN-кода, все равно не требуется. Google предлагает сначала ввести текущий пароль, но имеется вариант выбрать «Забыл пароль» и вместо этого использовать PIN-код от смартфона», — констатировал Рахман.

В 9to5Google указали, что это крайне упрощает преступникам задачу получения доступа ко всем данным пользователя. Тем не менее журналисты заключили, что обычно воры предпочитают красть с такой целью iPhone, так как смартфоны от Apple больше ценятся при перепродаже.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что в США заметили рост краж iPhone на улицах. Воры перед кражей гаджета научились подсматривать коды доступа для моментального взлома устройства.

Наука и техника,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий