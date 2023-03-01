В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
26 минут назад

США требует от IT-компаний отказаться от Китая ради субсидий

Мария Иванова

Министерство торговли США призвал американских производителей полупроводников подавать заявки на государственные субсидии в рамках «Закона о чипах», который направлен на противодействие Китаю. Для того, чтобы получить федеральную поддержку, компаниям придется на 10 лет отказаться от развития производства на территории КНР.

США требует от IT-компаний отказаться от Китая ради субсидий
Фото: ТАССТАСС

«Закон о чипах» подразумевает ряд дополнительных требований. При получении субсидий в размере более $150 млн производителям предстоит вернуть государству часть гранта, если они выйдут на должный уровень доходности. Субсидии запрещается использовать для выкупа собственных акций и выплаты дивидендов; при получении выплаты свыше $150 млн менеджмент компаний также должен предоставить сотрудникам помощь в уходе за детьми.

Глава министерства Джина Раймондо отметила, что программа обладает строгими ограничениями, которые гарантируют, что никто не сможет злоупотребить господдержкой. Профинансированным производителям предстоит подписать соглашение, запрещающее принимать сознательное участие в проектах, связанных с «вызывающими обеспокоенность зарубежными странами».

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий