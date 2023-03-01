США требует от IT-компаний отказаться от Китая ради субсидий

Министерство торговли США призвал американских производителей полупроводников подавать заявки на государственные субсидии в рамках «Закона о чипах», который направлен на противодействие Китаю. Для того, чтобы получить федеральную поддержку, компаниям придется на 10 лет отказаться от развития производства на территории КНР.

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«Закон о чипах» подразумевает ряд дополнительных требований. При получении субсидий в размере более $150 млн производителям предстоит вернуть государству часть гранта, если они выйдут на должный уровень доходности. Субсидии запрещается использовать для выкупа собственных акций и выплаты дивидендов; при получении выплаты свыше $150 млн менеджмент компаний также должен предоставить сотрудникам помощь в уходе за детьми.