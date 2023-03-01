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51 минуту назад

Россиян призвали обновить приложение Wildberries

Газета.Ru

В приложении маркетплейса Wildberries на мобильной операционной системе iOS пользователей призвали обновиться до новой версии. Об этом сообщает РБК.

Россиян призвали обновить приложение Wildberries
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Предупреждения о прекращении поддержки появилось у некоторых пользователей гаджетов от Apple. При запуске приложения всплывает окно с рекомендацией загрузить обновления», — говорится в статье.

Отмечается, что в магазине приложений App Store для iPhone в качестве последней актуальной версии приложения Wildberries указана версия 5.8.4, выпущенная в конце февраля этого года.

В описании указано, что в обновлении исправлены ошибки и повышена производительность приложения.

В магазине приложений Google Play для смартфонов на мобильной ОС Android указано, что последнее обновление приложения было загружено 21 февраля в виде версии 5.0.0000.

В пресс-службе маркетплейса заявили, что приложение продолжит работать и без обновления у всех российских пользователей. «Даже если не обновитесь, то оно продолжит работу. На 3 марта обновления не планируются», — рассказал представитель Wildberries.

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