Россиян призвали обновить приложение Wildberries

В приложении маркетплейса Wildberries на мобильной операционной системе iOS пользователей призвали обновиться до новой версии. Об этом сообщает РБК.

«Предупреждения о прекращении поддержки появилось у некоторых пользователей гаджетов от Apple. При запуске приложения всплывает окно с рекомендацией загрузить обновления», — говорится в статье.

Отмечается, что в магазине приложений App Store для iPhone в качестве последней актуальной версии приложения Wildberries указана версия 5.8.4, выпущенная в конце февраля этого года.

В описании указано, что в обновлении исправлены ошибки и повышена производительность приложения.

В магазине приложений Google Play для смартфонов на мобильной ОС Android указано, что последнее обновление приложения было загружено 21 февраля в виде версии 5.0.0000.