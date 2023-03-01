СМИ: США пренебрегает «черным списком» компаний и продолжает продавать важные технологии Китаю

Как сообщает Reuters, республиканские парламентарии США заявили, что администрация Байдена пренебрегает «черным списком» китайских компаний и продолжает продавать важные технологии Китаю через контрагентов. По словам председателя комитета по международным отношениям Майкла Маккола, объем лицензий на экспорт, выданных в первом квартале 2022 года, превысил более $23 млрд.

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Маккол также заявил, что Департамент по коммерции, занимающийся выдачей лицензий, одобрил 92% поданных заявок. Статистика якобы прямо противоречит обещаниям администрации, которая заявляла, что сделает все возможное, чтобы чувствительные американские технологии не попали в распоряжение китайских вооруженных сил и других враждебных организаций.