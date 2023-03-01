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59 минут назад

Владелица iPhone лишилась денег из-за простого пароля в смартфоне

Газета.Ru

Жительница Нью-Йорка Рейхан Аяс лишилась $10 тысяч вскоре после того, как вор украл ее смартфон iPhone на выходе из бара. Женщина рассказала Business Insider, что пыталась восстановить доступ к своей учетной записи, но столкнулась с некомпетентностью службы поддержки Apple.

Владелица iPhone лишилась денег из-за простого пароля в смартфоне
Фото: UnsplashUnsplash

31-летняя Аяс пояснила, что вор первоначально следил за ее действиями на экране iPhone 13 Pro Max. Мужчина увидел, как она ввела простой четырехзначный пароль, поэтому и смог оперативно взломать ее аккаунт, а затем получить доступ к банковским приложениям.

Так как женщина потеряла доступ к своей учетной записи Apple, то не смогла войти в свой ноутбук MacBook. Она связалась со службой поддержки Apple, которая посоветовала ей приобрести новую SIM-карту и новый iPhone. Аяс так и сделала, но по-прежнему не могла получить доступ к своей учетной записи.

По данным Business Insider, в течение следующих 24 часов с банковского счета Аяс было снято $10 тыс. Во время посещения официального магазина Apple Store Аяс так и не смогла получить помощь от специалистов Apple и решить проблему.

«Служба поддержки совсем не помогла. Меня постоянно спрашивали, пробовала ли я приложение «Найти мой iPhone». Конечно, я пробовала, сразу же после кражи. И это не помогло», — возмутилась она.

Во время одного из разговоров с представителем Apple Аяс сообщили, что восстановить доступ к ее учетной записи iCloud невозможно.

«Apple очень гордится своей закрытой средой безопасности. Но если кто-то попадает в эту закрытую среду безопасности, то она также закрыта и для людей, владеющих учетной записью. Это может обернуться против вас», — заключила она.

Ранее журналист издания 9to5Mac посоветовал владельцам iPhone усилить параметры безопасности в настройках, чтобы защитить смартфон от быстрого взлома сразу после кражи.

Наука и техника,Apple,
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