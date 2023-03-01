Представлен складной смартфон Tecno Phantom V Fold

Компания Tecno выпустила свой первый складной смартфон под названием Phantom V Fold. Стоит сразу отметить, что это довольной габаритный телефон. Он весит 299 грамм, но этот вес оправдывают два больших экрана и мощная батарея.

В сложенном виде вы получаете 6,42-дюймовый дисплей LTPO AMOLED с разрешением 1080×2550 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В разложенном виде диагональ экрана составляет 7,85 дюймов, а разрешение — 2000×2296 пикселей. Он немного больше, чем дисплей Samsung Galaxy Z Fold4, но не такой большой, как у Xiaomi Mix Fold 2, Honor’s Magic Vs или vivo X Fold+.

На задней панели Tecno Phantom V Fold расположены три камеры: основная на 50 Мп, камера с 2-кратным зумом на 50 Мп и сверхширокая камера на 13 Мп. Селфи-камеры имеют разрешение 32 МП на защитном экране и 16 МП на внутреннем экране.

Сердцем смартфона стал процессор MediaTek Dimensity 9000+, который сравним по мощности с Snapdragon 8+ Gen 1. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 5000 мАч с проводной зарядкой 45 Вт.