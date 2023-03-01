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55 минут назад

В Twitter произошел массовый сбой

Газета.Ru

Пользователи социальной сети Twitter из разных стран мира жалуются на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает массовые сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

В Twitter произошел массовый сбой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в районе 13:00 МСК. О сбоях сообщают в основном пользователи США, а также европейских стран — Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Испании, Италии.

По словам пользователей, проблема в работе существует как в приложениях для смартфонов, так и в веб-версии сервиса. «Twitter просит меня подписаться на людей, как это было, когда я впервые создал аккаунт. Лента постов не показывает ничего», — описал ситуацию один из поклонников соцсети.

Некоторые пользователи также отмечают появление сообщения о проблемах при соединении с сервером социальной сети. Другие начали шутить в комментариях на Downdetector, что сбой связан с главой компании Илоном Маском.

«Илон снова дергает кабели в серверной!» — написал один из пользователей.

Массовый сбой в работе социальной сети Twitter фиксировался в середине февраля этого года. Вскоре после этого выяснилось, что в ленте постов стали чаще появляться публикации от Маска.

Наука и техника,Илон Маск,
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