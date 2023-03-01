В Подмосковье взяли на работу охранником человекоподобного робота

Российская компания компьютерной техники «Бион» взяла на работу человекоподобного робота на должность охранника и консьержа в одном из своих подмосковных офисов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию-разработчика андроида Promobot.
Робот способен встречать посетителей офиса и контролировать наличие у них пропуска, так как в ПО машины встроена система контроля и управления доступом (СКУД), сканирующая паспорта людей и сверяющая данные документов с имеющейся базой сотрудников и гостей компании.
При отсутствии доступа человек все же может обратиться к настоящему живому секретарю по видеосвязи.
Выгода от такого «работника» явная, говорит глава совета директоров Promobot Алексей Южаков, так как ему не нужно платить зарплату, а затраты на его покупку окупаются в среднем за полгода.