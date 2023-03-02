10 удивительных фактов о картофеле, которые вы могли не знать

Картофель — один из самых народных овощей, который знают и любят по всему свету. Он окружен мифами, приметами, любопытными историями и, конечно же, заблуждениями. Журнал Maxim собрал 10 самых интересных фактов о картофеле.

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Картофель распространился по миру из Южной Америки

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Картофель пришел в кухню многих стран благодаря европейским колонистам, которые завезли растение из Южной Америки. Правда, изначально он считался декоративным растением: питательные свойства овоща были открыты позже. В США картофель попал через ирландских мигрантов, в Россию — из-за политики Петра Первого, который принуждал крестьян рассаживать новомодный овощ. Но тогда народ не понимал, что такое картофель и как его можно есть: крепостные регулярно травились зелеными плодами, пока государство настаивало, что их нужно сажать еще больше. «Картофельные бунты» приходилось подавлять вооруженными силами.

Картошка или картофель

Слово «картофель» позаимствовано от немецкого kartoffel: раньше овощ вообще называли «земляными яблоками». На вопрос, как правильно называть картофель, ответить легко. «Картошкой» чаще называют блюда из картофеля, примерно так же, как приготовленная гречка часто называется «гречей».

Самые картофельные страны мира

Россияне привыкли шутить о потрясающем пристрастии Беларуси к картофелю, и в этой шутке есть доля правды. Белорусы и впрямь занимают первую строчку по потреблению картофеля на душу населения: за ними следуют жители Киргизии, Украины, России и других стран бывшего СССР, а также Руанда. Но первенство по производству картофеля принадлежит Китаю, а среди пятерки лидеров есть и США. Американский штат Айдахо считается картофельной столицей страны — местные жители даже гордятся этим титулом.

Картофель — ядовитый овощ

Картофель содержит два токсичных химиката: соланин и чаконин. Они скапливаются в листьях и стеблях, но клубни тоже содержат некоторую концентрацию. Кроме того, сами клубни особенно ядовиты на момент прорастания: именно поэтому картофель рекомендуется хранить в темном месте — без прямых солнечных лучей процесс замедляется.

Картофель — культурная икона

Картофель уже не одно столетие вдохновляет самое разное творчества: от «Едоков картофеля» Ван Гога до «Тараса Бульбы» Гоголя и Мистера Картошки из «Истории Игрушек». Почему-то ни один другой овощ не стал настолько же популярным в массовой культуре.

Сладкий картофель — не совсем картофель

По мере распространения картофель разделился на множество разных сортов, но сладкий — не один из них. Овощи, которые мы привыкли называть «сладким картофелем», на самом деле не имеют ничего общего с картофелем, кроме внешнего вида и химической композиции. Батат, например, произошел совсем из другого региона.

Картофель действительно может прорасти в космосе

В фильме «Марсианин» потерянный астронавт выживает на марсианской базе, выращивая картофель, и этот момент сюжета вдохновлен реальными научными экспериментами. Экипаж шаттла Columbia еще в 1995 году смог прорастить первый клубень картофеля в невесомости; почти через 10 лет, в 2004-м, похожий опыт поставили китайские космонавты. Специалисты NASA считают, что марсианский грунт действительно может подойти для выращивания картофеля, но есть одна загвоздка — этот грунт содержит много токсичных веществ. Поэтому нельзя сказать, каким будет химический состав «марсианской картошки».

Картофель — предмет известной математической задачи

«Парадокс картофеля» — это один из главных примеров математического расчета, который противоречит интуиции. Имеется 100 кг картофеля, имеющего 99% воды по массе. Картофель высушивается до значения 98% воды. Какова теперь масса картофеля? Ответ: 50 кг. Не обращайте внимания на тот факт, что содержание влаги в картофеле, на самом деле, примерно 75%.

Кто придумал картофельные чипсы

По расхожей легенде, одну из самых популярных закусок в мире изобрел американец Джорж Крам в 1853 году. Тогда он работал шеф-поваром в ресторане, и недовольный клиент вернул блюдо на кухню из-за того, что картофель фри был якобы слишком толстым. Со злости Крам нарезал картошку настолько тонкими ломтиками, насколько он мог, и результатом стали старые добрые чипсы. После этого повар открыл собственный ресторан, где картофельные чипсы были фирменным блюдом.

Картофель — не только еда