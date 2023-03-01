Раскрыты признаки «прослушки» в Telegram-аккаунте

Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов рассказал, по каким признакам можно определить «прослушку» Telegram-аккаунта. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, основной способ слежки за чужими сообщениями — открытие параллельной сессии аккаунта на своем устройстве. Если злоумышленник следит за переписками подобным способом, то уведомления о новых сообщения могут быстро исчезать из трея на смартфоне или компьютере. Такое бывает, когда собеседник удаляет свои сообщения, однако если они уже прочитаны, то владельцу стоит задуматься.

Проверить наличие параллельной сессии в Telegram можно в настройках. Там необходимо найти пункт «Устройства», после чего зайти во вкладку «Активные сеансы». Если в нем найдется сессия с незнакомого устройства или неизвестного компьютера, то ее следует закрыть.