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24 минуты назад

Раскрыты признаки «прослушки» в Telegram-аккаунте

Никита Бородкин

Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов рассказал, по каким признакам можно определить «прослушку» Telegram-аккаунта. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Раскрыты признаки «прослушки» в Telegram-аккаунте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам эксперта, основной способ слежки за чужими сообщениями — открытие параллельной сессии аккаунта на своем устройстве. Если злоумышленник следит за переписками подобным способом, то уведомления о новых сообщения могут быстро исчезать из трея на смартфоне или компьютере. Такое бывает, когда собеседник удаляет свои сообщения, однако если они уже прочитаны, то владельцу стоит задуматься.

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Проверить наличие параллельной сессии в Telegram можно в настройках. Там необходимо найти пункт «Устройства», после чего зайти во вкладку «Активные сеансы». Если в нем найдется сессия с незнакомого устройства или неизвестного компьютера, то ее следует закрыть.

Степанов отметил, что предотвратить проникновение злоумышленников в Telegram-аккаунт можно установив двухфакторную аутентификацию и код-пароль для входа.

Наука и техника,Валерий Степанов,
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