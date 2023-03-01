В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
39 минут назад

В России резко увеличилось число пользователей нейросетей

Газета.Ru

С августа 2022 года по февраль 2023-го количество пользователей нейросетей в России выросло в пять раз. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на аналитические данные оператора сотовой связи Tele2.

В России резко увеличилось число пользователей нейросетей
Фото: ПАНЧПАНЧ

Обозначенный результат в Tele2 получили, проанализировав интернет-трафик своих абонентов, касающийся бесплатных и доступных в России онлайн-сервисов на базе искусственного интеллекта, которые генерируют картинки, музыку и тексты. Речь о таких платформах, как Stable Diffusion, AIVA, Smodin и не только. Популярные Midjourney, Lensa и ChatGPT в статистику не вошли, поскольку они либо платные, либо не работают в РФ.

В «МегаФон» журналистам «Ведомостей» рассказали, что самой популярной в России «творческой» нейросетью является Mubert. В топ-3 также вошли ruDALL-E и AIVA.

Еще в Tele2 изучили демографию пользователей нейросетей. Выяснилось, что женщин среди аудитории обсуждаемых сервисов несколько больше (54%), чем мужчин (46%). Самой активной возрастной группой является категория от 31 до 40 лет. Больше всего пользователей нейросетей живут в Москве (18%) и Санкт-Петербурге (8%). В пятерку лидеров также вошли Краснодар (5%), Челябинск (4%) и Пермь (3%).

Эксперты считают, что на популярности нейросетей в РФ сказались новостная повестка и Telegram. Мессенджер здесь при том, что в нем много ботов, которые упрощают взаимодействие с ИИ-сервисами. К тому же контент, сгенерированный алгоритмами, тоже чаще всего распространяется в Telegram.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в НИУ ВШЭ заставили нейросети-генераторы картинок учиться более эффективно.

Наука и техника,ВШЭ,Мегафон,Tele2,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий