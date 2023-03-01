В России резко увеличилось число пользователей нейросетей

С августа 2022 года по февраль 2023-го количество пользователей нейросетей в России выросло в пять раз. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на аналитические данные оператора сотовой связи Tele2.

Фото: ПАНЧ ПАНЧ

Обозначенный результат в Tele2 получили, проанализировав интернет-трафик своих абонентов, касающийся бесплатных и доступных в России онлайн-сервисов на базе искусственного интеллекта, которые генерируют картинки, музыку и тексты. Речь о таких платформах, как Stable Diffusion, AIVA, Smodin и не только. Популярные Midjourney, Lensa и ChatGPT в статистику не вошли, поскольку они либо платные, либо не работают в РФ.

В «МегаФон» журналистам «Ведомостей» рассказали, что самой популярной в России «творческой» нейросетью является Mubert. В топ-3 также вошли ruDALL-E и AIVA.

Еще в Tele2 изучили демографию пользователей нейросетей. Выяснилось, что женщин среди аудитории обсуждаемых сервисов несколько больше (54%), чем мужчин (46%). Самой активной возрастной группой является категория от 31 до 40 лет. Больше всего пользователей нейросетей живут в Москве (18%) и Санкт-Петербурге (8%). В пятерку лидеров также вошли Краснодар (5%), Челябинск (4%) и Пермь (3%).

Эксперты считают, что на популярности нейросетей в РФ сказались новостная повестка и Telegram. Мессенджер здесь при том, что в нем много ботов, которые упрощают взаимодействие с ИИ-сервисами. К тому же контент, сгенерированный алгоритмами, тоже чаще всего распространяется в Telegram.