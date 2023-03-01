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31 минуту назад

YouTube противозаконно собирает детские данные

Газета.Ruиещё 2

Управление комиссара по информации (ICO) Великобритании начало расследование о случаях незаконного сбора данных о детях со стороны YouTube. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Британия обвинила YouTube в незаконном сборе данных о детях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что расследование было инициировано после жалобы некой «благотворительной группы» 5Rights и отца троих детей. В заявлении отмечены механизмы работы веб-версии YouTube, которые нарушают Детский кодекс Великобритании, вступивший в силу в 2020 году.

«Как регулирующий орган мы хотим, чтобы данные детей в интернете были защищены. В противном случае, мы примем меры», – заявил заместитель руководителя ICO Стивен Боннер.

По мнению 5Rights, YouTube нарушает Детский кодекс Великобритании как минимум по трем пунктам: видеохостинг собирает информацию о местоположении детей, их историю просмотра, а также данные о детских предпочтениях.

В Bloomberg отметили, что в случае доказательства перечисленных претензий YouTube может грозить штраф в размере 4% от годовой выручки сервиса во всем мире.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в Европе Apple могут оштрафовать на рекордные $40 млрд за антиконкурентное поведение на рынке музыкальных сервисов.

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