Британия обвинила YouTube в незаконном сборе данных о детях

Управление комиссара по информации (ICO) Великобритании начало расследование о случаях незаконного сбора данных о детях со стороны YouTube. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что расследование было инициировано после жалобы некой «благотворительной группы» 5Rights и отца троих детей. В заявлении отмечены механизмы работы веб-версии YouTube, которые нарушают Детский кодекс Великобритании, вступивший в силу в 2020 году.

«Как регулирующий орган мы хотим, чтобы данные детей в интернете были защищены. В противном случае, мы примем меры», – заявил заместитель руководителя ICO Стивен Боннер.

По мнению 5Rights, YouTube нарушает Детский кодекс Великобритании как минимум по трем пунктам: видеохостинг собирает информацию о местоположении детей, их историю просмотра, а также данные о детских предпочтениях.

В Bloomberg отметили, что в случае доказательства перечисленных претензий YouTube может грозить штраф в размере 4% от годовой выручки сервиса во всем мире.