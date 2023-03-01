Сейсмолог предупредил о мегаземлетрясении в марте

В марте в мире произойдет мегаземлетрясение, заявил известный ученый из Нидерландов Франк Хугербитс, который сумел предсказать сильные землетрясения в Турции и Сирии, говорится в сообщении научного Института SSGEOS.

По мнению сейсмолога, речь идет о землетрясении магнитудой 8,5 и выше. Причем оно может случиться уже с 3 по 7 марта. Хубербитс прогнозирует, что разрушительное сейсмособытие затронет Россию (Курильские острова), Японию, страны Южной Европы, Индонезию, Пакистан, а также часть Северной Америки.Ученый объяснил, что большая сейсмическая активность связана со сближением планет.

«Я не преувеличиваю, не пытаюсь посеять страх, просто предупреждаю», – отметил нидерландский сейсмолог.

Шестого февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции. За подземными толчками последовали тысячи афтершоков, которые ощущались в 10 провинциях республики и в соседних государствах, больше всего из них пострадала Сирия. По последним данным, в обеих странах погибли свыше 50 тысяч человек.