В Австралии разработали способ 3D-печати на органах внутри тела

Эксперты в сфере медицины проинформировали, что сводная команда австралийских специалистов из UNSW Sydney разработала робота-руку для биологической 3D-печати непосредственно на органах внутри тела.

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По данным Advanced Science, технология позволит бережно наращивать ткани в толстой кишке, желудке и др.

Устройство под названием F3DB является модернизацией существующего 3D-принтера, к которому добавили роботизированную руку по типу эндоскопа, чтобы доставлять биоматериалы к месту поражения.