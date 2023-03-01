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1 час назад

Advanced Science: В Австралии разработали способ 3D-печати на органах внутри тела

runews24.ru

Эксперты в сфере медицины проинформировали, что сводная команда австралийских специалистов из UNSW Sydney разработала робота-руку для биологической 3D-печати непосредственно на органах внутри тела.

В Австралии разработали способ 3D-печати на органах внутри тела
Фото: runews24.rurunews24.ru

По данным Advanced Science, технология позволит бережно наращивать ткани в толстой кишке, желудке и др.

Устройство под названием F3DB является модернизацией существующего 3D-принтера, к которому добавили роботизированную руку по типу эндоскопа, чтобы доставлять биоматериалы к месту поражения.

Печатающая головка F3DB диаметром 11-13 мм может быть дополнительно уменьшена, уточнили исследователи и добавили, что в широком доступе технология окажется через 5-7 лет. На данный момент тестирование проходило на толстой кишке и почках свиньи.

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