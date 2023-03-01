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53 минуты назад

Климатолог предупредил, что от «ледника Судного дня» отколется айсберг

Газета.Ruиещё 3

Климатолог Алексей Кокорин заявил, что от так называемого «ледника Судного дня» в Антарктиде однажды отколется айсберг, передает РИА Новости.

Климатолог рассказал об отколе айсберга от ледника «Судного дня»
Фото: UnsplashUnsplash

Речь идет о разрушающемся леднике Туэйтса, расположенном в Западной Антарктиде.

«Мы можем сказать с уверенностью, что он (айсберг. – «Газета.Ru») отколется, но мы не знаем, когда», — сказал специалист.

Ранее климатолог Кокорин утверждал, что комплекс ледников в Западной Антарктиде, включая ледник Туэйтса, растает и поднимет уровень Мирового океана на три метра уже в 22 веке.

До этого ученые заявили, что «ледник Судного дня» в Антарктиде, получивший свое прозвище из-за высокого риска обрушения и угрозы глобальному уровню моря, может быстро отступить в ближайшие годы.

Ледник Туэйтса, способный поднять уровень моря на несколько метров, разрушается вдоль своего подводного основания по мере того, как планета нагревается.

Наука и техника,Алексей Кокорин,
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