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20 минут назад

На острове Пасхи обнаружена новая статуя Моаи

Российская Газетаиещё 5

Группа археологов из Университета Аризоны, работающая на принадлежащем Чили и хорошо изученном острове Пасхи, неожиданно обнаружила ранее неизвестную статую Моаи.

На острове Пасхи обнаружена новая статуя Моаи
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Как сообщает Arkeonews, статуя была найдена на острове Рапа-Нуи, более известном как остров Пасхи. Эта территория знаменита своими каменными истуканами - огромными статуями Моаи, установленными в основном на побережье. Отличительной особенностью некоторых памятников являются гигантские шляпы.

Всего на острове Пасхи сохранилось около 1000 монументальных статуй. И вот теперь их список пополнился еще одной. Археологи достаточно неожиданно нашли новую статую на дне высохшего озера. Сообщается, что этот памятник уступает по размерам большинству других статуй. Стоит сказать, что самая высокая статуя Моаи немногим превышает 10 метров. В среднем монументы весят от трех до пяти тонн, но некоторые памятники имеют огромную массу - они могут весить до 80 тонн. Новое открытие кажется поразительным, ведь считалось, что на небольшом острове Пасхи давно уже найдены все монументы.

Однако озеро, на дне которого был обнаружен ранее неизвестный артефакт, пересохло относительно недавно. Оно располагалось в древнем вулканическом кратере. Раскопки там были проведены впервые. Также впервые подобный памятник обнаружен на дне водоема. К слову, раскопки продолжаются. Ученые не исключают, что пересохшее озеро может скрывать и другие подобные скульптуры. Также археологи надеются на то, что им удастся найти инструменты, при помощи которых древний загадочный народ вырезал статуи и перемещал их к месту установки.

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