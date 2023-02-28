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28 минут назад

Sostav: Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock

Газета.Ru

Роскомнадзор заблокировал в России один из крупнейших в мире сервисов для хранения фотографий Shutterstock. Об этом сообщает издание Sostav, ссылаясь на эксклюзивного представителя фотобанка Shutterstock в России и странах СНГ агентство Fotodom (FD).

Роскомнадзор заблокировал один из крупных фотобанков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Fotodom журналистам Sostav объяснили, что проблемы с доступом к Shutterstock из России, на которые СМИ обратили внимание в первой половине 28 февраля, вызваны «частичной блокировкой сайта Роскомнадзором». По данным агентства, причиной для блокировки стало «размещение материала, неудовлетворяющим существующим требованиям».

В Fotodom заявили, что администрация Shutterstock уже удалила материалы и отчиталась об этом российскому регулятору. В агентстве уверяют, что фотобанк возобновит свою работу в России уже в течение трех суток. О том, на какие именно материалы обратил внимание Роскомнадзор, не сообщается.

Отмечается, что Shutterstock попадает под блокировку в РФ уже второй раз. Впервые, по данным Fotodom, сервис был заблокирован несколько месяцев назад и проблему удалось быстро устранить.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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