Роскомнадзор заблокировал один из крупных фотобанков

Роскомнадзор заблокировал в России один из крупнейших в мире сервисов для хранения фотографий Shutterstock. Об этом сообщает издание Sostav, ссылаясь на эксклюзивного представителя фотобанка Shutterstock в России и странах СНГ агентство Fotodom (FD).

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В Fotodom журналистам Sostav объяснили, что проблемы с доступом к Shutterstock из России, на которые СМИ обратили внимание в первой половине 28 февраля, вызваны «частичной блокировкой сайта Роскомнадзором». По данным агентства, причиной для блокировки стало «размещение материала, неудовлетворяющим существующим требованиям».

В Fotodom заявили, что администрация Shutterstock уже удалила материалы и отчиталась об этом российскому регулятору. В агентстве уверяют, что фотобанк возобновит свою работу в России уже в течение трех суток. О том, на какие именно материалы обратил внимание Роскомнадзор, не сообщается.