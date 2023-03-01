WSJ: Россия восстановила импорт чипов до уровня 2021 года

России удалось восстановить импорт чипов и электронных компонентов до уровня 2021 года, написала газета The Wall Street Journal.

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По данным издания, свыше 50% продаж приходится на Китай. Москва продала Пекину в 2022 году такой продукции на сумму $179 млн. В 2021 году российский импорт чипов и электронных компонентов составил $74 млн.

Также издание отметило растущую роль Турции в качестве посредника в вопросе торговли некоторыми видами полупроводников между Китаем и Россией. Кроме того, Анкара стала главным российским поставщиком электроники.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял ранее, что Анкара не экспортирует товары, которые Москва могла бы использовать в оборонной промышленности.