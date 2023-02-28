Ватиканские астрономы назвали астероид в честь папы-автора григорианского календаря

Обсерватория Ватикана назвала астероид в честь папы Григория XIII. Об этом сообщает Associated Press.

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Небесное тело теперь называется 560974 Ugoboncompagni, поскольку в миру Григория звали Уго Бонкомпаньи. Одновременно с этим астероидам было присвоено еще три имени в честь иезуитов, связанных с Обсерваторией Ватикана. В результате число астероидов, названных в честь представителей этого ордена, превысило 30.

Григорий, живший в 1502–1585 годах, вместе с рядом других астрономов и математиков исправили юлианский календарь и ввели новый метод расчета високосных лет, в результате чего появился григорианский календарь. По старому календарю продолжает жить, например, Русская православная церковь.

Именно от понтификата Григория и реформы григорианского календаря в 1582 году ведет свое происхождение сама Обсерватория Ватикана. Она расположена в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо на холмах к югу от Рима, где сейчас находится дюжина священников и братьев, изучающих вселенную. Их возглавляет брат-иезуит Ги Консольманьо.