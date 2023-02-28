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13 минут назад

"Ъ": в РФ начнут производить Android-смартфоны по цене от 10 до 30 тыс. руб.

Газета.Ru

Основатель Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин анонсировал проект по созданию российских Android-смартфонов, первая партия которых может появиться на рынке уже в 2023 году. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

В России могут появиться отечественные смартфоны на Android до конца 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что под проект была создана отдельная АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг». Разработку устройств возглавит основатель компании «Вобис Компьютер», которая ранее выпускала смартфоны под российским брендом Highscreen, Вадим Копин.

Калинин планирует инвестировать в разработку и производство устройств около $10 млрд. Рассматривается как создание сборочных фабрик в России, так и заказ контрактного производства в Китае. Ожидается, что первая партия устройств, состоящая из 100 тыс. экземпляров, появится в продаже уже в декабре 2023 года. Смартфоны будут продаваться по цене от 10 до 30 тыс. руб.

Копин рассказал «Коммерсанту», что к 2026 году продукция АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг» может занять до 10% российского рынка смартфонов.

Опрошенные журналистами эксперты считают, что из-за потенциальных сложностей с лицензированием Android у Google в качестве ОС для своих смартфонов компания Калинина может выбрать российскую платформу «Аврора».

Наука и техника,Вадим Копин,Александр Калинин,Коммерсант,Google,
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