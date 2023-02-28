МВД Австрии изучает запрет на TikTok для сотрудников госучреждений

Министерство внутренних дел Австрии в настоящий момент изучает целесообразность запрета на использование социальной сети TikTok для сотрудников госучреждений. Об этом сообщает во вторник портал ORF со ссылкой на Ведомство канцлера Австрии.

Портал отмечает, что многие правительства и ведомства по всему миру запретили своим сотрудникам иметь на телефонах приложение TikTok и "Австрия, очевидно, также рассматривает шаги в этом направлении". В Ведомстве канцлера отметили, что министерство назовет свои выводы в ближайшие дни.

На прошлой неделе Еврокомиссия попросила сотрудников удалить TikTok с корпоративных телефонов. Об аналогичных рекомендациях объявили в том числе Минобороны Литвы и парламент Дании.