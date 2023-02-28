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28 минут назад

МВД Австрии изучает запрет на TikTok для сотрудников госучреждений

ТАСС

Министерство внутренних дел Австрии в настоящий момент изучает целесообразность запрета на использование социальной сети TikTok для сотрудников госучреждений. Об этом сообщает во вторник портал ORF со ссылкой на Ведомство канцлера Австрии.

МВД Австрии изучает запрет на TikTok для сотрудников госучреждений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Портал отмечает, что многие правительства и ведомства по всему миру запретили своим сотрудникам иметь на телефонах приложение TikTok и "Австрия, очевидно, также рассматривает шаги в этом направлении". В Ведомстве канцлера отметили, что министерство назовет свои выводы в ближайшие дни.

На прошлой неделе Еврокомиссия попросила сотрудников удалить TikTok с корпоративных телефонов. Об аналогичных рекомендациях объявили в том числе Минобороны Литвы и парламент Дании.

О запрете на использование платформы говорят не только в Европе. Ранее сообщалось, что правительство Канады в целях безопасности с 1 марта запретит использование TikTok на служебных мобильных устройствах, которые выдаются госслужащим. Агентство Reuters также сообщало, что Белый дом дал правительственным учреждениям США месяц на удаление TikTok с устройств.

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