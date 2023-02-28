Это словесная интервенция, формальный запрет, который нельзя привести в действие. Параллельный импорт как работал, так и работает. Де-факто прямые поставки смартфонов в Россию сегодня отсутствуют - все идет через прокладку в виде дистрибьютора, через территорию третьих стран. Поэтому такие запреты бессмысленны, на практике они не работают. Исходя из этого, переживать о том, что кто-то что-то ограничит, не стоит.



Решение Минторга США - это исключительно политический изыск. Там хотят показать публике, в первую очередь американской, что от властей США что-то зависит... Но мне кажется, что Америка, мягко говоря, заигралась, что усиление санкций просто невозможно. В марте прошлого года они попытались организовать торговую блокаду России. А к маю выяснилось, что такая блокада в принципе невозможна - в условиях мирового кризиса любая компания печется о своих продажах. И в этом плане Россия остается интересным партнером. Это крупнейший европейский рынок, от него никто отказаться не может. Были бы мы, например, как вся Прибалтика - нас бы "задавили". Но в случае с Россией это невозможно. У компаний простой выбор: либо ты теряешь продажи в России, и твое место занимают другие фирмы, либо ты всеми правдами и неправдами пытаешься поставить товар в страну и работать на российском рынке, получая прибыль.

Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group