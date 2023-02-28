Решение Минторга США об ограничении ввоза в Россию смартфонов дороже 300 долларов - это формальный запрет, который не будет работать на практике. Об этом в разговоре с Рамблером заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Из-за ограничительных мер США поставки в Россию китайских смартфонов, в которых до 25% элементной базы основано на американских технологиях, не пострадают, отметил эксперт.
"Сейчас при поставках смартфонов в Россию все прибегают к одной простой схеме: в середине есть один дистрибьютор, который берет на себя перевозку товара через границу, — он и привозит устройства. При этом ряд китайских компаний от своего лица проводят маркетинговые активности в России и так далее, но некоторые фирмы делают это не от своего лица. Условно говоря, они размещают рекламу в России, но делают это через дистрибьютора. То есть российский рынок работает, никаких проблем на нем нет. Единственная компания, которая ушла и старается здесь не работать, — это Apple. И то она периодически проявляет активность - то заплатит штраф, то рассчитается с партнерами. Но говорить о каком-то дефиците на российском рынке смартфонов нельзя, поставки идут", — отметил эксперт.
Ранее власти США ввели новые санкции в отношении российских компаний и физлиц и ограничили ввоз в Россию смартфонов дороже 300 долларов. По данным Cnews, ограничения призваны лишить россиян высококачественной мобильной техники. Американские регуляторы будут требовать от поставщиков или производителей специальные лицензии на поставку техники из расширенного перечня. Согласно задумке Белого дома, это "задушит" проект параллельного импорта, на который приходится до четверти "серых схем" по ввозу смартфонов в Россию. Как отмечалось, КНР при этом не сможет ничего противопоставить США, так как в гаджетах из поднебесной до 25% элементной базы основано на американских технологиях.