В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
16 минут назад

«Формальный запрет»: Эксперт об ограничениях США на ввоз дорогих смартфонов в РФ

Семён Капранов
Эльдар Муртазинэксперт

Решение Минторга США об ограничении ввоза в Россию смартфонов дороже 300 долларов - это формальный запрет, который не будет работать на практике. Об этом в разговоре с Рамблером заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Это словесная интервенция, формальный запрет, который нельзя привести в действие. Параллельный импорт как работал, так и работает. Де-факто прямые поставки смартфонов в Россию сегодня отсутствуют - все идет через прокладку в виде дистрибьютора, через территорию третьих стран. Поэтому такие запреты бессмысленны, на практике они не работают. Исходя из этого, переживать о том, что кто-то что-то ограничит, не стоит.

Решение Минторга США - это исключительно политический изыск. Там хотят показать публике, в первую очередь американской, что от властей США что-то зависит... Но мне кажется, что Америка, мягко говоря, заигралась, что усиление санкций просто невозможно. В марте прошлого года они попытались организовать торговую блокаду России. А к маю выяснилось, что такая блокада в принципе невозможна - в условиях мирового кризиса любая компания печется о своих продажах. И в этом плане Россия остается интересным партнером. Это крупнейший европейский рынок, от него никто отказаться не может. Были бы мы, например, как вся Прибалтика - нас бы "задавили". Но в случае с Россией это невозможно. У компаний простой выбор: либо ты теряешь продажи в России, и твое место занимают другие фирмы, либо ты всеми правдами и неправдами пытаешься поставить товар в страну и работать на российском рынке, получая прибыль.
Эльдар Муртазин
Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group

Из-за ограничительных мер США поставки в Россию китайских смартфонов, в которых до 25% элементной базы основано на американских технологиях, не пострадают, отметил эксперт.

"Сейчас при поставках смартфонов в Россию все прибегают к одной простой схеме: в середине есть один дистрибьютор, который берет на себя перевозку товара через границу, — он и привозит устройства. При этом ряд китайских компаний от своего лица проводят маркетинговые активности в России и так далее, но некоторые фирмы делают это не от своего лица. Условно говоря, они размещают рекламу в России, но делают это через дистрибьютора. То есть российский рынок работает, никаких проблем на нем нет. Единственная компания, которая ушла и старается здесь не работать, — это Apple. И то она периодически проявляет активность - то заплатит штраф, то рассчитается с партнерами. Но говорить о каком-то дефиците на российском рынке смартфонов нельзя, поставки идут", — отметил эксперт.

Ранее власти США ввели новые санкции в отношении российских компаний и физлиц и ограничили ввоз в Россию смартфонов дороже 300 долларов. По данным Cnews, ограничения призваны лишить россиян высококачественной мобильной техники. Американские регуляторы будут требовать от поставщиков или производителей специальные лицензии на поставку техники из расширенного перечня. Согласно задумке Белого дома, это "задушит" проект параллельного импорта, на который приходится до четверти "серых схем" по ввозу смартфонов в Россию. Как отмечалось, КНР при этом не сможет ничего противопоставить США, так как в гаджетах из поднебесной до 25% элементной базы основано на американских технологиях.

Наука и техника,Видео,Эльдар Муртазин,Apple,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий